Memphis daagt Neymar gelijk uit met video op Instagram

04 Augustus 2017 18:21 © ProShots

Met Neymar is Frankrijk een nieuwe superster rijker. En Memphis Depay met zijn Olympique Lyon dus een geduchte concurrent. Maar de oud-PSV'er is klaar om de strijd met de Braziliaanse vedette aan te gaan.



Op Instagram heet Memphis Neymar een warm welkom. "Hey Neymar, welkom in de Ligue 1! Ik kijk er naar uit om te zien wie de meeste vrije trappen raak schiet. Ik ben in ieder geval klaar voor de strijd!"



000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hey @NeymarJR, welcome to @Ligue1conforama! I look forward to see who nets the most free kicks this season – I’m most definitely up for the challenge.

4 Aug 2017 om 12:16 PDT