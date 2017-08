Maakt Vitesse wel een kans tegen kampioen Feyenoord?

Vitesse opent het komende seizoen met het traditionele duel om de Johan Cruijff Schaal, tegen kampioen Feyenoord. Bij de bekerwinnaar is men gemotiveerd én vol vertrouwen.



De vraag is of Vitesse eigenlijk wel een kans maakt tegen de sterke Rotterdammers. "Natuurlijk maken we een kans", reageert de geliefde captain Guram Kashia stellig in het dagblad De Gelderlander. "Het team is iets gewijzigd, maar we kunnen tevreden zijn. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen."



De Georgiër weigert zelfs de afgelopen bekerfinale als 'belangrijker' te bestempelen dan het komende treffen in De Kuip. "Een titel is een titel! We hebben wel gemerkt hoe belangrijk de beker was voor de club, de stad, de fans."