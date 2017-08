FC Utrecht zorgde gister voor een knalprestatie door met 2-2 gelijk te spelen op bezoek bij Lech Poznan, waardoor de Domstedelingen doorgaan in de kwalificatie om de Europa League.



Het geraakte in de kwalificatie na een sensationele comeback in de play-offs na het afgelopen seizoen. "Het is heerlijk om het seizoen zo te beginnen. We slepen het hier weg voor de poorten van de hel. Deze past in het rijtje van AZ", doelt aanvoerder Willem Janssen in het AD op die nacompetitie, waarin de Alkmaarders werden uitgeschakeld.



"In de eerste helft deden we het niet goed", vervolgt Janssen over de wedstrijd, waarin Utrecht razendsnel op een 0-1 voorsprong kwam. "Maar we liepen veel te veel achteruit. We zetten veel te weinig druk en maakten eigenlijk de klassieke fout: je moet de wedstrijd langzaam maken, maar wel van de goal af blijven spelen. Zij kwamen veel te makkelijk door. Na rust ging dat beter en kregen we een paar levensgrote kansen."



Na afloop ging het ook nog over de scheidsrechter, die een doelpunt van Lech onterecht goedkeurde. "We voelden al dat het niet kon, dat die speler daar niet zo maar kon staan. In de rust kregen we de bevestiging. Zulke dingen gebeuren, daar daar moet je overheen stappen", aldus Janssen tot slot.



In de laatste kwalificatieronde wacht een zwaar tweeluik met Zenit Sint Petersburg.