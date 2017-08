HAHA! Siem de Jong kan wel lachen om pijnlijke tweet over hem

Siem de Jong is nog altijd een begenadigd speler, maar zijn blessuregevoeligheid speelde hem al veel te vaak parten. Ook het afgelopen seizoen op huurbasis bij PSV liep hij meermaals een kwetsuur op.



Nu is hij terug bij Newcastle United. Een fanaccount van de Engelse club maakte een lolletje door een korte video over hem te plaatsen, doelend op het feit dat hij zo vaak blessures heeft. Gelukkig kon Siem er zelf wel om lachen!





Siem de Jong walking back into Newcastle's training ground for Pre Season. #NUFC pic.twitter.com/Y2821ydJ1d — NUFC Fanzone (@NUFCFanzone) 23 mei 2017