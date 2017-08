Ten Hag over Zenit Sint-Petersburg: leuke loting

Waar PSV en Ajax allebei de mist in gingen in Europa, bleef FC Utrecht heel erg goed overeind tegen het Poolse Lech Poznan. De Domstedelingen dienen nog één voorrondewedstrijd te spelen voordat het echte toernooi begint en nemen het in dat duel op tegen het grote Zenit Sint-Petersburg.



Trainer Erik ten Hag vertelt over de loting: "Mooie loting, prachtig affiche. Maar natuurlijk een zeer sterke ploeg. Zenit hoort bij de betere ploegen in Rusland. Het is ook echt een belevenis om daar te spelen. De naam zegt voldoende, maar ik ken de ploeg nog niet goed. We moeten ons gaan verdiepen en goed voorbereiden."



Aanvoerder Willem Janssen vult aan, overigens in gesprek met FOX Sports: "Het is inderdaad een van de zwaarst mogelijke die je kon loten. Kans heb je altijd, maar we zijn nu wel de underdog. Dat is wel een mooie uitgangspositie. Het Russisch voetbal is de laatste jaren omhoog geschoten. Het wordt een fantastische uitdaging. Zenit is Champions League-niveau, dus dat wordt een pittige kluif."