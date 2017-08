FC Utrecht doet zaken met Paris Saint-Germain

FC Utrecht was lang in onderhandeling met sc Heerenveen over de overstap van Henk Veerman, maar dit mislukte en vervolgens meldden de Domstedelingen zich bij Feyenoord voor Michiel Kramer. Die mag niet weg en nu speelt Lukas Görtler in de Galgenwaard ... Utrecht verzekert zich echter van de diensten van nog een spits.



Volgen het Algemeen Dagblad komt Jean-Christophe Bahebeck namelijk naar de Domstad van Nederland. Het medium schrijft: "FC Utrecht heeft een nieuwe spits ingelijfd. Jean-Christophe Bahebeck van Paris Saint-Germain wordt vandaag verwelkomd in stadion Galgenwaard. De 24-jarige spits kwam in beeld nadat FC Utrecht bot ving bij SC Heerenveen om Henk Veerman over te nemen."



De krant gaat verder: "Bahebeck werd vorig seizoen door PSG verhuurd aan Pescara, waarmee hij in de Serie A speelde. In Italië kwam de aanvaller tot vier goals in vijftien competitieduels. FC Utrecht trok eerder deze week ook een andere voorhoedespeler, Lukas Görtler, aan. De Duitser komt over van Kaiserslautern."