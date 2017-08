'De maatregel die jullie verwachten, gaan wij niet nemen'

PSV-trainer Phillip Cocu ligt na de 1-0 nederlaag in Kroatië zwaar onder vuur. Technisch directeur Marcel Brands wil daar niets van weten.



"Ik denk dat we deze teneur alleen met z’n allen om kunnen draaien. We moeten elkaar steunen in lastige tijd", zegt Brands in gesprek met Omroep Brabant. "We moeten in ieder geval niet op elkaar afgeven. En dat geldt voor spelers, de staf en de supporters. Ik denk dat Phillip dat op basis van zijn voetbalcarrière en trainerscarrière absoluut verdiend."



"We hebben vorig seizoen geen goed seizoen gehad, daarvoor hadden we twee goede jaren. In de zomer hebben we alles geëvalueerd, nu zijn we net een maand bezig. We zijn allemaal teleurgesteld in het resultaat. Maar de maatregel die jullie verwachten, die gaan wij niet nemen."