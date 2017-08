Rentree Robben weer uitgesteld: geen Super Cup

Bayern München-trainer Carlo Ancelotti hoopte in de strijd om de Super Cup weer op Arjen Robben te kunnen rekenen, maar dat blijkt niet het geval. Dat heeft Ancelotti op de persconferentie in aanloop naar het duel met het Borussia Dortmund van Peter Bosz (zaterdag) laten weten.



De Italiaan sprak onlangs de hoop uit dat de Nederlander in het duel met Dortmund zijn eerste minuten van de voorbereiding zou kunnen maken, maar Robben is nog niet helemaal hersteld.



Ook Jérôme Boateng, James Rodriguez, David Alaba, Manuel Neuer, Thiago en Juan Bernat zijn niet beschikbaar.