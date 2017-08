Brands op de bres voor Locadia: 'Het komt een beetje lullig over'

PSV-spits Jürgen Locadia kwam na de Europa League-uitschakeling tegen NK Osijek met een niet al te slimme opmerking. De aanvaller gaf aan dat hij het lastig vindt om zich te motiveren tegen een 'onbekende' tegenstander en dat kwam hem op nogal wat kritiek te staan.



"Natuurlijk wordt zo'n opmerking eruit gelicht", reageert Marcel Brands tegenover FOX Sports. "Ik ken Jürgen al langer dan vandaag. Hij is echt wel gemotiveerd. Hij heeft denk ik het verschil tussen de manier waarop zij en wij de wedstrijd beleefden proberen uit te leggen. Wij moesten ons net als 43 voorgaande jaren zien te plaatsen. Voor hun is het een ultiem iets."



"Ik denk niet dat je aan Jürgen hebt kunnen zien dat hij niet honderd procent is gegaan. Die opmerking komt een beetje lullig over, maar ik weet hoe Jürgen het bedoelt. En hij bedoelt het zeker niet op een verkeerde manier."