Feyenoord-talent vertrekt: 'Zonder dat bij ons te melden'

Het hing al even in de lucht, maar volgens het Algemeen Dagblad is het nu helemaal zeker: Joshua Zirkzee vertrekt bij Feyenoord. Het zestienjarige talent heeft de clubleiding laten weten dat hij een nieuwe uitdaging gaat zoeken.



De krant schrijft dat Zirkzee en zijn vader een contractaanbieding van Feyenoord definitief hebben afgeslagen. De aanvaller weet nog niet waar hij zijn carrière voortzet. Onlangs trainde hij mee bij Everton. "Zonder dat de speler en de club dat bij Feyenoord hadden gemeld", spreekt hoofd opleidingen Richard Grootscholten zijn verbazing uit tegenover het AD.



"We hebben Joshua en Everton via diverse mails laten weten dat zoiets helemaal niet kan. Zirkzee staat nog altijd bij ons en bij de KNVB ingeschreven. Ook verzekeringstechnisch is het dan op z’n minst heel onhandig om zo maar ergens te gaan spelen of trainen", aldus Grootscholten. "Everton heeft nooit een reactie gegeven."