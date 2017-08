'PSV wil Real Madrid van vleugelverdediger beroven'

Het lijkt er sterk op dat PSV binnen korte termijn een vervanger voor linksback Jetro Willems gaat halen. In de wedstrijd van de Eindhovenaren tegen NK Osijek speelde Joshua Brenet op die positie, maar technisch manager Marcel Brands is nu bezig met Douglas Santos van het Duitse Hamburger SV.



Het Eindhovens Dagblad schrijft: "PSV wil vaart zetten achter de komst van de Braziliaanse linksback Douglas Santos (23) die momenteel voor Hamburger SV uitkomt. Zijn volle naam is overigens Douglas dos Santos Justino de Melo. PSV hoopt Douglas komende week al aan de selectie te kunnen toevoegen om zo voor de competitiestart over een complete ploeg te beschikken. Of dat gaat lukken, was donderdag nog niet bekend."



Het medium gaat verder: "De speler zelf had donderdag een gesprek bij de club en PSV heeft via de zaakwaarnemer van de Braziliaan laten blijken de linksback in te willen lijven. PSV wil hem huren, maar kijkt ook nog of er een mogelijkheid is om Santos te kopen. Mocht zijn komst uiteindelijk niet haalbaar blijken, dan kan PSV nog doorschakelen op een aantal alternatieven."



Update, 12.28 uur:



PSV heeft volgens ESPN ook een jonge Mexicaanse rechtsback in het vizier. Paolo Medina doorliep de laatste acht jaar de jeugdopleiding van Real Madrid. Op zijn achttiende zou hij de Spaanse club nu willen verlaten. Bij PSV zou hij in beeld zijn voor Jong PSV of de Onder 19. Zijn eventuele komst staat dus los van het bovenstaande verhaal over Douglas Santos.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.