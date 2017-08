Nog maar zes mogelijke tegenstanders voor Ajax en Utrecht

Waar Ajax en PSV faalden in Europa tegen respectievelijk OGC Nice en NK Osijek, deed FC Utrecht het juist heel erg knap tegen Lech Poznan. De Domstedelingen mogen zich, evenals de Amsterdammers, opmaken voor de laatste Europa League-voorronde. Op vrijdagmiddag gaan we loten, maar de beide Eredivisie-clubs kennen hun mogelijke tegenstanders al.



Ajax is geplaatst en ontloopt een aantal goede ploegen, maar dat geldt niet voor het team van coach Erik ten Hag, dat bijvoorbeeld tegen AC Milan of Olympique Marseille zou kunnen loten.



Geplaatste teams: Zenit Sint-Petersburg, Dinamo Kiev, Ajax, Athletic Bilbao, Fenerbahçe, AC Milan, Viktoria Plzen, Red Bull Salzburg, Club Brugge, PAOK Saloniki, Ludogorets, Krasnodar, BATE Borisov, Everton, Legia Warschau, Olympique Marseille, Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv, Austria Wien, Midtjylland, Partizan.



Ongeplaatste teams: Panathinaikos, Maritimo Funchal, Rosenborg, Hajduk Split, Sheriff Tiraspol, Apollon Limassol, Oleksandriya, Videoton, Crvena Zvezda, Skenderbeu, FC Utrecht, AEK Athene, Altach, AEK Larnaca, Hafnarfjördur, Vitorul, Osijek, Vardar, Domzale, Östersunds, Shkendija, Suduva.



Update 10.45: Lijstje mogelijke tegenstanders geslonken

Het lijstje met mogelijke tegenstanders van Ajax en FC Utrecht in de Europa League is flink geslonken. De UEFA heeft alle deelnemers ingedeeld in vier potten, waardoor de Domstedelingen tegen deze tegenstanders kunnen loten: Partizan Belgrado (Ser), Olympique Marseille (Fra), PAOK Saloniki (Gri), Legia Warschau (Pol), Viktoria Plzen (Tsj) of Zenit Sint-Petersburg (Rus). Ajax speelt tegen Rosenborg BK (Nor), FC Oleksandriya (Oek), Skënderbeu Korçë (Alb), Rheindorf Altach (Oos), FK Vardar (Mac) of Süduva Marijampolè (Lit).