'Bale transfereert voor minder dan 100 miljoen euro'

Het is geen geheim dat oefenmeester Zinedine Zidane de jonge Franse aanvaller Kylian Mbappé graag naar Real Madrid wil halen. Momenteel beschikt de legende echter nog over Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale, waardoor er weinig ruimte is voor het supertalent van AS Monaco. Daarom zou Bale verkocht moeten worden.



Het medium Don Balón weet dat er nog altijd een megatransfer in het vat zit voor de vleugelspits uit Wales. Voorzitter Florentino Pérez was tot voor kort een fan van de Welsh Wizard, maar naar verluidt is ook hij tot inkeer gekomen. De Koninklijke moet verkopen om 200 miljoen euro te kunnen betalen voor Mbappé en Bale is degene die moet vertrekken.



Ronaldo is natuurlijk wel zeker van zijn plek bij Real en Zidane is volgens het bovengenoemde medium een grote fan van de kwaliteiten van Benzema, waardoor ook de spits aan zijn contract gehouden wordt. Het zou echter heel goed zo kunnen zijn dat Bale naar Manchester United vertrekt. José Mourinho wil hem wel hebben, maar dan wel voor minder dan 100 miljoen euro. En de Madrilenen zouden dit bedrag 'oké' vinden.