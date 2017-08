Oude bekende komt niet naar Ajax, fans opgelucht

Er gingen eventjes wat geruchten over een mogelijke terugkeer van rechtsback Ricardo van Rhijn in de Johan Cruijff ArenA bij Ajax. Journalist Mike Verweij van De Telegraaf stelt echter dat de Amsterdammers tegen hem gezegd hebben dat de vleugelverdediger niet in beeld is in onze hoofdstad. De fans van Ajax reageren daar erg positief op.





Niet mijn gewoonte op berichten collega's in te gaan. Maar Van Rhijn volgens #Ajax niet in beeld ... @VoetbalPrimeur 😞 — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 4, 2017

Mooi! Had ook bizar geweest. — Ziyechop10 (@Ziyech_op_10) August 4, 2017

Geweldig nieuws... die Marc ook he met zijn grappen 😭 — Dimitri | Ikonomoy (@Dimiitri_) August 4, 2017