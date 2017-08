'Ibrahimovic gaat mogelijk voor deze club spelen'

De Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic is nog altijd woonachtig in Manchester, waar hij op het trainingscomplex Carrington werkt aan zijn herstel. Mogelijk vertrekt de centrumaanvaller binnen korte tijd echter naar het Milanello van de Italiaanse club AC Milan. Het medium Tuttosport schrijft dat de Rossoneri hem willen hebben.



Eerder werd Zlatan in verband gebracht met clubs als LA Galaxy en Los Angeles FC, maar zijn zaakwaarnemer Mino Raiola heeft al gezegd dat hij graag in Europa wil blijven voetballen. Een nieuw contract bij Manchester United behoort tot de mogelijkheden, maar de bovenstaande sportkrant denkt dat Ibrahimovic terug gaat keren bij Milan, de ploeg waar hij eerder al een paar seizoenen voor speelde.



Tussen 2010 en 2012 scoorde Zlatan liefst 56 doelpunten in 86 officiële duels voor de Rossoneri en zij bewaren dus wel goede herinneringen aan de Zweed. Vermoedelijk is Pierre-Emerick Aubameyang nog altijd de eerste optie van de Italianen, maar het lijkt er niet op dat Borussia Dortmund zijn sterspeler nog wil verkopen. En daarom komt de naam van Ibrahimovic dus om de hoek kijken.