'Ajax wil opvallende speler aan selectie toevoegen'

Trainer Marcel Keizer gaf naar aanleiding van de verloren terugwedstrijd tegen OGC Nice in de Champions League aan dat hij zijn selectie wel ietwat dun vond. En het is algemeen bekend dat Marc Overmars nog op zoek is naar een aanvaller en een verdediger. Wat dat laatste betreft lijkt het erop dat Ajax Mateo Barac van NK Osijek wil hebben.



De Telegraaf schrijft op vrijdagmorgen: "Het Europa League-duel tussen Osijek en PSV werd met bijzondere belangstelling gevolgd door Ajax. Niet om een concurrent in de Eredivisie aan het werk te zien, maar vanwege de Kroaat Mateo Barac."



De krant gaat verder: "Scouts van Ajax bekeken de 23-jarige verdediger vanaf de tribune in het stadion Gradski. Barac is een linker centrale verdediger van 1 meter 90, die ook als linksback uit de voeten kan. Afgelopen winter was FC Groningen in de markt voor de Kroatisch international, maar werd het bod van circa één miljoen euro door Osijek afgewezen." Eerder werd Ajax nog in verband gebracht met iemand als Júnior Tavares van het Braziliaanse Sao Paolo, maar die interesse lijkt een stille dood gestorven te zijn.