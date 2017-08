'Dinamo Moskou meldt zich bij Ajax voor aanvaller'

Aanvaller Queensy Menig kwam de afgelopen twee seizoenen op huurbasis uit voor PEC Zwolle en daar deed hij het vrij aardig. Toch komt de buitenspeler niet in de plannen van de nieuwe oefenmeester van Ajax Marcel Keizer voor. De flankspeler mag verkocht worden en is volgens De Telegraaf op weg naar het Russische Dinamo Moskou.



De krant schrijft: "Dinamo Moskou heeft zijn zinnen gezet op Queensy Menig (22). De Russen zijn bereid om Ajax de transfersom van iets minder dan een half miljoen euro te betalen en willen de aanvaller voor drie jaar vastleggen. Menig komt – na eerder niet goed genoeg te zijn bevonden door Frank de Boer en Peter Bosz – ook niet in de plannen van Marcel Keizer voor. De afgelopen twee seizoenen speelde het product van de Amsterdamse jeugdopleiding op huurbasis voor PEC Zwolle."



Het medium gaat verder: "De viervoudig speler van Jong Oranje kwam in 52 duels in Zwolse dienst tot twaalf treffers en speelde drie Eredivisieduels in de hoofdmacht van Ajax. Dinamo Moskou beleeft een zwakke start van de Russische Premier League. Na drie duels heeft het elftal van Yuri Kalitvintsev één punt en staat de club uit Moskou dertiende. Morgen wacht de wedstrijd tegen Amkar, dat nog een plek lager staat."