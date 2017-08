PSV-fans kraken speler af: dit kan écht niet!

In de heenwedstrijd tussen PSV en NK Osijek was het al niet best wat de Eindhovenaren lieten zien en uit in Kroatië konden ze dat niet rechtbreien. Luuk de Jong mocht op de bank plaatsnemen en hij werd in de spits vervangen door Jürgen Locadia. Die repte na het duel echter van 'motivatieproblemen' en krijgt de wind van voren.



De jonge aanvaller liet aan FOX Sports weten: "Strijd? Beleving? Ja, voor Osijek was het misschien wel de wedstrijd van hun leven. Voor ons is dat anders, het is niet hetzelfde als dat je tegen Bayern München speelt natuurlijk. Dan komt het gevoel natuurlijk vanzelf."





