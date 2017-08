Van Drongelen reageert op topclubs: "Dat is simpel"

Zijn naam werd gelinkt aan Nederlandse topclubs, maar op zijn achttiende verkast Rick van Drongelen naar Hamburger SV. Bij de Bundesliga-club tekende de verdediger van Sparta Rotterdam voor vijf jaar.



"Ze volgen me al een jaar", vertelt Van Drongelen aan het Algemeen Dagblad. "Tijdens ons trainingskamp speelden we met Sparta tegen HSV en sprak ik met de trainer. Dat was een goed gesprek. HSV speelt al een paar jaar lang tegen degradatie, maar op basis van enkel de tweede seizoenshelft van vorig seizoen werden ze zevende."



"De trainer gaf aan dat de rust weer wat terug is gekeerd", aldus het talent, die dus ook werd gelinkt aan de topclubs. "Ik las dat mensen zich afvroegen waarom ik niet voor een Ajax, Feyenoord of PSV ben gaan spelen. Dat is simpel: dan moet die mogelijkheid er wel zijn. Die was er niet."