PSV blameert zich opnieuw en is klaar in Europa

PSV-trainer Phillip Cocu werd na twee kampioenschappen op handen gedragen, maar zijn krediet raakt langzaamaan op. Het Europa League-avontuur sneuvelde al in de voorrondes door toedoen van NK Osijek, dat ook duel twee met 1-0 won.



De Eindhovenaren wilden overwinteren in Europa en dus kwam de thuisnederlaag hard aan. Cocu sprak desondanks op de persconferentie alle vertrouwen uit. Met verschillende mutaties, zoals Luuk de Jong op de bank en Hirving Lozano in de basis, ging het echter ook in Osijek mis.



Het lukte PSV opnieuw niet om de krachtsverhouding in kansen om te zetten. Na 25 minuten werd de uitgangspositie nóg beroerder. Doelman Jeroen Zoet liet zich verschalken door een vrije trap van Petar Bockaj, die het thuispubliek nu echt op de banken kreeg.



PSV kreeg wel mogelijkheden, maar Davy Pröpper, Marco van Ginkel en Jürgen Locadia hadden hun vizier niet op scherp staan. Zelfs de gelijkmaker bleef uit. Zoet moest in de eindfase nog aan de bak om erger gezichtsverlies te voorkomen, maar de uitschakeling is dus een feit.



Scoreverloop:

1-0 (25') Petar Bockaj