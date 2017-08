Oranje-vrouwen finalist na ruime overwinning

De Oranje Leeuwinnen hebben zich donderdagavond geplaatst voor de finale van het EK. In Enschede werd Engeland met 3-0 verslagen.



Vivianne Miedema had in de groepsfase nog weinig geluk, maar in de kwartfinale tegen Zweden (2-0) pikte de Arsenal-aanwinst haar doelpunt mee en nu zorgde ze zelfs voor de openingstreffer. Na ruim twintig minuten kopte zij de bal heerlijk in het Engelse doel.



Na ruim een uur maakte Danielle van de Donk er zelfs 2-0 van. De Britten probeerden het nog wel, maar de Oranje-vrouwen gaan de finale tegemoet en via Millie Bright (eigen doelpunt) werd het ook nog 3-0. Komend weekeinde wacht Denemarken als opponent in opnieuw Enschede. De Denen wonnen na strafschoppen van Oostenrijk.



Scoreverloop:

1-0 (22') Vivianne Miedema

2-0 (62') Danielle van de Donk

3-0 (90') Millie Bright (eigen doelpunt)