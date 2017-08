"Alexis Sánchez blijft, en dat respecteert hij"

Arsenal-manager Arsène Wenger rekent het komende seizoen 'gewoon' op Alexis Sánchez. De Fransman weigert zijn sterspeler uit Chili te laten gaan naar een andere topclub.



Sánchez weigert vooralsnog zijn verbintenis te verlengen en deze loopt dus af. Een transfervrij vertrek dreigt, maar vertelt Wenger aan de BBC: "Mijn beslissing is helder: Alexis blijft, en dat respecteert hij. We houden hem nog een jaar en indien mogelijk zelfs meerdere jaren."



Wenger hoopt dus nog altijd op verlenging met Sánchez. De 'Gunner' leek op weg naar de uitgang bij Arsenal, maar de clubleiding weigerde onlangs belangstelling van clubs als Bayern München en Paris Saint-Germain. Ook Manchester City was in de race, maar verkoop aan een concurrent werd sowieso al niet overwogen.