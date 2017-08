Heracles kent slechte generale richting Ajax

Heracles Almelo kent een slechte generale in aanloop naar de Eredivisie-start. De Eredivisie-club ging in een vriendschappelijk duel met eerstedivisionist FC Emmen met 2-0 ten onder.



Trainer John Stegeman kan vooralsnog nog steeds een beroep doen op Samuel Armenteros. De topschutter van het voorbije seizoen versierde een strafschop in Emmen, maar spotte met de voetbalwet door zelf achter de bal plaats te nemen en dus faalde hij. Cas Peters was met twee doelpunten de grote man bij FC Emmen.



Heracles Almelo kan zich nu opmaken voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De manschappen van Stegeman gaan direct een zware avond tegemoet, want op zaterdag 12 augustus komt titelkandidaat Ajax op bezoek in het Polman Stadion.