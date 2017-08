Willem II heeft na het vertrek van Kostas Lamprou in Timon Wellenreuther een nieuwe doelman gehaald. De 21-jarige Duitser kreeg in de oefencampagne al de nodige goals om de oren, maar keeperstrainer Harald Wapenaar heeft alle vertrouwen in hem.



Wapenaar neemt de tijd met deze Duitser. "Wellenreuther heeft ervaring in de Champions League en in de Bundesliga. Maar het blijft een jonge keeper. Hij zit nog in een leerproces", zo luidt zijn reactie tegenover het Brabants Dagblad.



Net als landgenoot Manuel Neuer staat Wellenreuther vaak ver buiten zijn doel. "Dat zal hem misschien nog een keer opbreken. Ik heb er niet zoveel moeite mee dat hij bij een afstandsschot snel moet teruglopen om de bal over de lat te tikken. Er staan zoveel voordelen tegenover."