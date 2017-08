"Hij heeft een mooie toekomst voor zich in Nederland"

Ritsu Doan is deze zomer de meest opvallende nieuwkomer in de selectie van FC Groningen. De Japanner liet in de oefencampagne al één en ander zien, maar had het moeilijk in de ontmoeting met Real Sociedad,



Trainer Ernest Faber durft niet te voorspellen of Doan op 13 augustus tegen sc Heerenveen al start. "Ritsu is super talentvol en erg creatief", opent hij positief in Voetbal International. "Wel moeten we voorzichtig met hem zijn. We moeten hem vooral fit houden nu."



Faber legt uit: "Hij was in Japan gewend om een uur en een kwartier te trainen op een dag. Wij trainen soms wel twee keer twee uur. Wel vind ik dat hij het prima doet. Hij is ijverig en spreekt al aardig Engels. Het voordeel is dat hij zowel onder de spits als op rechts kan spelen. Wat mij betreft heeft hij een mooie toekomst voor zich in Nederland."