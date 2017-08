Hélène Hendriks tipt Ajax dit seizoen als landskampioen. Volgens de presentatrice van FOX Sports staan de Amsterdammers er kwalitatief goed voor en gaat dat nu wél resulteren in de titel.



"PSV heeft weliswaar de grootste honger, maar Ajax heeft de beste spelersgroep. Ja, ook beter dan Feyenoord", luidt het oordeel van Hendriks in De Nieuwe Revu. "Het is alleen afwachten hoe de spelers van Ajax het wegvallen van Appie Nouri zullen verwerken."



De presentatrice rekent in dat opzicht dus op een goede afloop: "Maar als Marcel Keizer dat goed weet te managen, is Ajax voor mij de belangrijkste titelkandidaat. Ook omdat het weleens het seizoen van Kasper Dolberg kan worden. Hij kan zomaar topscorer van de Eredivisie worden."