Feyenoorder: "Wij moeten deze prijs kunnen winnen"

Jean-Paul Boëtius kan zijn officiële comeback bij Feyenoord dit weekeinde vieren met het winnen van de Johan Cruijff Schaal. De buitenspeler kijkt uit naar de clash met bekerwinnaar Vitesse.



Boëtius geniet zichtbaar nu hij weer terug is. "Ik glimlach veel als ik me goed voel en ik heb dan ook veel plezier bij Feyenoord. Natuurlijk gaan bepaalde dingen makkelijker als je positiviteit uitstraalt op het veld, maar dat zit ook in mijn karakter", zo luidt zijn reactie tegenover Feyenoord TV.



De aanvaller is op zijn hoede voor de ontmoeting met Vitesse, al is zijn vertrouwen groot. "Vitesse is natuurlijk een goede ploeg met veel kwaliteiten en talent is er genoeg, maar wij moeten vanuit onze eigen kracht uit gaan. Met de volle Kuip als strijdtoneel en onze supporters erbij moeten wij deze prijs kunnen winnen."