Bosz blijft ondanks beroerde voorbereiding strijdbaar

Peter Bosz kende met zijn Borussia Dortmund tot dusver een slechte voorbereiding, qua oefenresultaten. Er werd gefaald tegen onder meer de Urawa Red Diamonds uit Japan en Espanyol. Dat terwijl komende zaterdag al het Super Cup-duel tegen Bayern München wacht.



"Het is altijd moeilijk om te zeggen hoever je bent in dat stadium van het seizoen, maar het is duidelijk dat we nog niet op honderd procent zitten. Dat geldt ook voor onze speelstijl. Toch denk ik dat we zaterdag een stap in de goede richting gaan zetten. We willen winnen, maar moeten ook genieten van deze wedstrijd", vertelt Bosz op een persconferentie vandaag.



De druk neemt wel toe. "Maar druk is er altijd. Ik haat verliezen. Dat is in het begin van het seizoen niet minder dan in de laatste fase", vervolgt Bosz, die blijft geloven in zijn speelwijze die hij ook bij Ajax gebruikte. "Bij Dortmund krijgen de spelers vier seconden om de bal terug te winnen. Bij FC Barcelona is dat drie, bij Ajax vijf. Het zit er tussenin."