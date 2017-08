'Niet Vitesse, maar andere Eredivisie-club wil Castaignos'

De kans is zeker aanwezig dat Luc Castaignos na de zomer weer op de Nederlandse velden voetbalt. De aanvaller mag weg bij Sporting Lissabon en geniet interesse van Vitesse.



Trainer Henk Fraser hoopt dat de oud-speler van Feyenoord en FC Twente naar Arnhem komt. "We hebben meer nodig. Kwaliteit, maar ook kwantiteit. Met de duels in de Europa League erbij wacht ons een zwaar seizoen. We kunnen zeker nog een spits en een verdediger gebruiken. Wie dat worden hangt af van meerdere factoren."



"Ik heb al eens met Luc Castaignos gesproken. Vind ik echt een geweldenaar. Matt Miazga? Werd vorig jaar door Chelsea aan ons verhuurd. Die zou zeker terug mogen komen. Heeft zich voetballend én verdedigend ontzettend ontwikkeld", aldus Fraser in gesprek met Voetbal International.



Update 18:22 uur

Rond Vitesse is het betreft Luc Castaignos al een tijdje radiostilte, maar toch blijft de kans aanzienlijk dat hij na de zomer weer in de Eredivisie speelt. Volgens het Portugese O Jogo heeft FC Groningen zich namelijk bij Sporting Lissabon gemeld voor de spits. De club wil de oud-speler van FC Twente en Feyenoord het liefst op huurbasis overnemen, maar vooralsnog denkt Sporting louter aan een permanente verkoop. De vraagprijs ligt op zo'n 2.5 miljoen euro.





#Sporting Abre-se nova porta para Castaignos, mas ainda não é o que o Sporting quer https://t.co/3ZxJy9j1N4 — O Jogo Online (@ojogo) 3 augustus 2017

