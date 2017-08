OFFICIEEL: Manchester City verhuurt Kongolo

Hij besloot de jeugdopleiding van Feyenoord ooit te verlaten voor Manchester City, en hoewel hij in Engeland nog altijd goed wordt aangeschreven, lijkt de carrière van Rodney Kongolo nog niet echt naar wens te verlopen.



De Citizens besloten vandaag om hem voor een half seizoen te verhuren aan Doncaster Rovers, dat op het derde niveau van Engeland speelt (League One). Hoewel het bepaald geen droomtransfer is, kijkt Kongolo er naar uit om speelervaring op te doen.



"Er waren meerdere clubs geïnteresseerd, omdat ik een goed seizoen heb gedraaid bij Manchester City", reageert de negentienjarige belofte op de clubwebsite van Doncaster. "Door het gesprek met trainer Darren Ferguson werd ik direct overtuigd door zijn plannen."



Hij is tot aanstaande januari speler van de club. "Het is een goed niveau om te spelen. Het is goed voor me om blij een club te spelen die iedere week moet winnen."





Doncaster have signed former FC Lorient midfielder Issac Ben Khemis on a permanent deal & Manchester City midfielder Rodney Kongolo on loan. pic.twitter.com/ce3D5Ajh3z — Football League Zone (@TheFLZone) 3 augustus 2017