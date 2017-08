'Feyenoord denkt aan zéér opmerkelijke vervanger Vermeer'

Eerder deze week werd bekend dat Kenneth Vermeer een nieuwe achillespeesblessure heeft opgelopen, waarmee hij zeker twee maanden uit de roulatie is.



Bij Feyenoord vreest men nu dan ook voor serieuze problemen zodra ook eerste doelman Brad Jones in de lappenmand terecht zou komen. En daarom overwegen de Rotterdammers om een tijdelijke nieuwe tweede doelman te halen. Het oog is nu gevallen op Tim Krul, die weg mag bij Newcastle United. Dat meldt het Algemeen Dagblad.



Krul werd het vorige seizoen nog tot de winter gehuurd door Ajax, en daarna door AZ. Hoewel hij in Alkmaar wél eerste doelman was, maakte de voormalig Oranje-international er geen onuitwisbare indruk. Maar Feyenoord-directeur Martin van Geel ziet in hem desondanks een prima back-up achter Jones, zo schrijft de krant.



Eerder werden Montpellier (Frankrijk) en een onbekende Belgische club nog aan Krul gelinkt.





Die achterlijke aanstellerige maniertjes bij strafschoppen. Nee, Krul is absoluut geen speler die enigszins bij Feyenoord past. Nooit. — Robert Schroer (@Robert_Schroer) 3 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.