'Tweede kans in BeNeLux voor dure oud Vitesse-flop'

Volgens het Poolse Sport heeft vooral coach Aykut Kocaman van Fenerbahçe zijn zinnen gezet op Lukas Teodorczyk. Er zouden zelfs al verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden en de Turkse topclub, die een vervanger zoekt voor Robin van Persie, zou snel met een bod komen.



Hoewel RSC Anderlecht hem liefst nog een seizoen houdt, zou het wel al speuren naar een mogelijke opvolger voor Teodorczyk. Volgens het bovengenoemde Sport is Uros Djurdjevic één van de opties. De Serviër stond in 2013 al dicht bij een overstap naar Anderlecht, maar koos toen voor Vitesse.



Zowel in Nederland als later in Italië bij Palermo, geraakte zijn carrière echter niet van de grond. Maar het voorbije jaar kwam hij uit voor Partizan Belgrado, waar hij wel de ene treffer na de andere scoorde. De Servische topclub zou dan ook de nodige miljoenen verlangen.





Djurdjevic scoorde ook 1x. Hierdoor is Partizan uitgeschakeld in de CL. Ze gaan nu in de laatste voorronde van de EL spelen #oudvitesse — Oud Vitesse volger (@oudvitesse) 2 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.