FOTO: Medische keuring voor 'Feyenoord-target' bij HSV

De Eredivisie-topclub Feyenoord gaf onlangs nog toe interesse te hebben in verdediger Rick van Drongelen van Sparta. De jongeling gaat echter niet naar de Rotterdamse Kuip, want hij is op weg naar het Duitse Hamburger SV, zo weet het blad Voetbal International te vertellen op dinsdagmorgen.



Het medium schrijft: "Sparta Rotterdam staat op het punt Rick van Drongelen te verkopen aan Hamburger SV. Het toptalent levert een bedrag tussen de drie en vier miljoen euro op. De verdediger is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Kasteelclub. De momenteel pas achttienjarige Van Drongelen was vorig seizoen een vaste waarde in de basiself van coach Alex Pastoor. Centraal in de defensie kwam hij tot 31 Eredivisie-duels."



VI gaat verder: "Op 4 december 2015 debuteerde Van Drongelen in de hoofdmacht van Sparta. Toen won hij op Het Kasteel met 3-1 van Volendam. In het seizoen 2015/16, waarin Sparta kampioen werd in de Jupiler League, was hij in vijftien duels van de partij. HSV, dat onlangs ook al belangstelling toonde voor Stefano Denswil van Club Brugge, werd het afgelopen seizoen veertiende in de Bundesliga. In het oefenduel met de Duitsers deed Van Drongelen vorige week nog van zich spreken door te scoren."



Update 14:30 uur

De transfer van Rick van Drongelen naar Hamburger SV wordt vermoedelijk vandaag of morgen al afgerond. Momenteel ondergaat de Sparta-tiener zijn medische keuring, waarna hij een contract kan gaan tekenen bij de gevallen Bundesliga-gigant.



Van Drongelen werd ook aan zowel Ajax als PSV en Feyenoord gelinkt, maar de vraagprijs van zo'n 3,5 à 4 miljoen was voor de Nederlandse topclubs toch te gortig.