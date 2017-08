Veltman blikt terug op bijzonder moment: "Deed de scheids goed"

Al voor de aftrap hing er een beladen sfeer in de Johan Cruijff Arena doordat er mooie beelden van Abdelhak Nouri op schermen werden getoond. Bij de opkomst van de spelers namen de emoties nog verder toe, door het ontvouwen van een gigantisch spandoek voor de jonge Ajacied.



Rechtsback Joel Veltman erkent dat die emoties invloed hadden, maar dat het geen reden genoemd mag worden voor de uitschakeling tegen OGC Nice (2-2). Vooral in de 34e minuut, toen het spel even stilgelegd werd voor Nouri, kreeg Veltman het even zwaar.





đź’¬ | Aanvoerder Veltman over 34ste minuut: "Ik zei nog tegen de scheids: goed gedaan." #ajanic pic.twitter.com/9b81FUmgOm — FOX Sports (@FOXSportsnl) 2 augustus 2017