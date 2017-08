'Jonker wil ervaren Nederlander naar Wolfsburg halen'

Trainer Andries Jonker heeft bij VfL Wolfsburg met Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer al twee Nederlanders onder contract staan, maar er is een serieuze kans op een spoedige komst van een derde landgenoot bij de club.



Wolfsburg heeft de gesprekken met FC Augsburg namelijk geopend voor het realiseren van een transfer voor Paul Verhaegh. De rechtsback behoort inmiddels tot het meubilair van Augsburg, maar zou een transfer nu wel zien zitten. "We zijn met Augsburg in gesprek om te kijken of we eruit komen", bevestigt directeur Olaf Rebbe van Wolfsburg aan Kicker.



Wel wil Augsburg eerst een vervanger binnenhalen, alvorens captain Verhaegh (33) mag vertrekken. In Nederland kwam de drievoudig Oranje-international uit voor Vitesse, alvorens hij in 2010 naar de Bundesliga trok.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.