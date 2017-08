Ajax werd woensdagavond uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. De Amsterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen OGC Nice en dat betekent dat de Fransen door gaan. André Onana ziet na de uitschakeling graag wat versterkingen komen bij de club.



"Dat zou kunnen, of het er nou een, twee of tien zijn. Hoe meer competitie binnen het team, hoe beter", zegt de keeper in gesprek met Goal. "Hopelijk kan hij nog spelers aantrekken", doelt Onana op Overmars.



"We hebben nu genoeg keepers, tijd voor andere spelers. Ik heb al met Kostas Lamprou getraind. Het is een hele goede jongen en een goede doelman. Hij gaat met ons strijden om de plek in het doel."