'220 of 440 miljoen... het laat me koud'

SC Freiburg-trainer Christian Streich wordt langzamerhand helemaal gek van de koopwoede van de Europese topclubs. Hij neemt de transfer van Neymar als voorbeeld.



"Een transfersom van 220 miljoen euro of een transfersom van 440 miljoen euro...", moppert Streich in gesprek met het Duitse Sport 1. "Het maakt me geen lor uit. Eerlijk waar. Het laat me koud. Ik kan met de beste wil van de wereld geen verschil zien tussen zulke astronomische bedragen. Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven."



"Je kan mij namelijk niet wijsmaken dat iemand werkelijk een verschil ervaart tussen 100.000 euro per maand verdienen en 50.000 euro per maand", legt Streich uit. "Kijk, als je van 800 euro per maand een gezin moet onderhouden, ja dan merk je het wel als je ineens duizenden euro's gaat verdienen. Maar met dit soort bedragen maakt het niets uit."



"Ik werk in een wereld waarin zo absurd veel geld wordt verdiend. Daar doe ik zelf ook aan mee", geeft de Duitse oefenmeester toe. "Ik ben bevoorrecht dat ik zoveel mag verdienen. Maar deze exorbitante geldsmijterij is gewoon niet goed. Er staan boeken over volgeschreven, over wat geld met mensen kan doen. Maar ik kan het niet tegenhouden", weet Streich. "We zijn beland in een onrealistisch tijdperk, maar het is wel de realiteit."