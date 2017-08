Huntelaar baalt: 'Had het me wel anders voorgesteld'

Klaas-Jan Huntelaar maakte woensdagavond zijn rentree in de Amsterdam ArenA. De spits viel in toen OGC Nice net op 2-2 was gekomen en dus waren het niet de leukste minuten van zijn carrière.



"Je stelt het je natuurlijk anders voor. Al met al ben ik blij dat ik terug ben bij Ajax", aldus Huntelaar in gesprek met de NOS. "Ik heb met mensen gesproken hier en ga echt wel minuten maken. We zien wel hoe het nu verder gaat."



Huntelaar kon na de 2-2 van Nice weinig teweeg brengen. Hij werd gebracht als pinchhitter, maar Ajax kreeg geen kans meer. "We hebben geen mogelijkheid meer uitgespeeld. Er gebeurde niet heel veel meer. Je moet proberen om iets te forceren. Dat hebben we geprobeerd, maar het is niet gelukt."