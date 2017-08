Ajax-uitblinker: 'Zo'n kutgoal kost ons de Champions League'

Ajax speelde woensdagavond met 2-2 gelijk tegen OGC Nice en kan de Champions League daardoor vergeten. Justin Kluivert was uitblinker aan Amsterdamse zijde, maar koopt daar niets voor.



"We begonnen heel slecht. Met name het eerste kwartier. Daarna waren we de betere partij. In de tweede helft. Dan krijgen we zo'n, hoe zal ik het noemen, kutgoal tegen. Dat kost ons de Champions League. Dat is balen", aldus Kluivert voor de camera van Voetbal Inside.



Kluivert was een van de lichtpuntjes van Ajax. Met diverse acties maakte hij het de Franse defensie erg lastig. "Ik vind dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld. Jammer dat we er niets aan hebben. Op naar de volgende wedstrijd", aldus de jonge vleugelaanvaller.