Klopp over Neymar: Financial Fair Play moest dit voorkomen

De Duitse oefenmeester Jürgen Klopp snapt er niets van dat Neymar straks voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain gaat. De succescoach, eerder van Borussia Dortmund, vindt dat de transfergekte wel heel erg ver gaat en wijst naar de UEFA en FIFA.



Op een persconferentie zegt Klopp: "Iedereen weet dat er clubs zijn die dergelijke bedragen op tafel kunnen leggen, zoals Manchester City en Paris Saint-Germain. Ik dacht dat FFP in het leven was geroepen om dit soort transfers te voorkomen. Het is dus meer een suggestie dan een echte regel. Ik begrijp het niet. Het is onbegrijpelijk dat zoiets kan gebeuren."



De Duitser gaat verder: "Ik denk en hoop dat het bij deze uitzondering zal blijven, maar dat weten we niet." Barça zou zich reeds gemeld hebben bij de Reds voor Philippe Coutinho. "Het is leuk dat Coutinho zo gewaardeerd wordt, maar ze kunnen hun energie sparen. Heeft iemand van Barcelona gezegd dat ze hierheen komen om zaken te doen? Ze willen hierheen komen? Dat is grappig, ik wil zulke dingen niet."