Derksen: deze club wint het Eredivisie-kampioenschap

Waar Ajax en PSV al officiële wedstrijden gespeeld hebben in de Champions League en de Europa League, hebben we het team van Feyenoord alleen nog maar aan het werk kunnen zien in oefenwedstrijden. Televisiepersoonlijkheid Johan Derksen van het voetbalpraatprogramma Voetbal Inside weet het echter zeker: de Rotterdammers worden wéér kampioen.



In gesprek met de Nieuwe Revu zegt Derksen: "De eindstand van dit seizoen zal weinig verschillen met die van vorig jaar. Dat betekent dat Feyenoord opnieuw kampioen wordt. Nee, dat is niet verrassend. Want naast dat ze een goede ploeg hebben, zijn ze in De Kuip nauwelijks te verslaan. Heeft alles met Het Legioen te maken. Als die achter het team gaat staan, komt Feyenoord zelden in de problemen."



De analyticus geeft aan dat hij verder veel verwacht van FC Utrecht. "Erik ten Hag komt dan wel heel boers en nors over, en ook heeft hij niet echt een prettig charisma, als trainer doet hij het natuurlijk wel heel goed. Al heeft dat ook weer met de spelersgroep te maken. Dat is zo belangrijk."