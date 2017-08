Ajacied: kijk uit naar de Klassieker in De Kuip

Niet alle Ajax-spelers speelden een goede partij tegen OGC Nice in de Johan Cruijff ArenA, maar vleugelspits Justin Kluivert deed het in ieder geval wel heel erg goed tegen de Fransen. De jongeling heeft zin in het nieuwe seizoen en kijkt vooral uit naar de wedstrijd van zijn werkgever tegen Feyenoord.



Desgevraagd vertelt Kluivert aan Voetbal Inside: "De wedstrijd waar ik het meeste naar uitkijk? De Klassieker in De Kuip. Ja, dat wordt voor mij de eerste keer hè en ik wil gewoon ervaren hoe het is om daar te spelen."



Over de uitschakeling van Ajax in de Champions League zegt de flankspeler: "Misschien dat iedereen er eventjes doorheen zit. Maar ikzelf kijk veel liever naar de toekomst. We spelen nog in de Europa League en dat is ook een heel mooi podium om onszelf te laten zien, dat heb je in het afgelopen seizoen wel kunnen merken. Dit keer moeten we de finale halen en de cup meenemen naar Amsterdam."