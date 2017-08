Er was onlangs wat interesse voor de diensten van Ajax-buitenspeler Amin Younes en naar verluidt bood Torino zelfs meer dan 10 miljoen euro voor de Ajacied. Desondanks ziet het ernaar uit dat de Duitser dit seizoen gewoon weer te bewonderen is in de Johan Cruijff ArenA.



In gesprek met NUsport zegt hij: "Ik speel dit seizoen gewoon bij Ajax, ja. Uitschakeling voor de Champions League heeft daar geen invloed op. (…) Ik kan het nu niet meer veranderen. We moeten het accepteren. Morgen gaan we ons weer oprichten. Hier moeten we van leren om beter te worden. Als je bij Ajax speelt, dan wil je kampioen worden. Nu is het doel ook de Europa League."



Younes gaat verder: "Ik ben na mijn korte vakantie nog wel moe. Niet lichamelijk, maar wel in mijn hoofd." De Duitser zegt nog geen oordeel te kunnen vellen over de nieuwe trainer van Ajax, Marcel Keizer. Hij is echter voorzichtig positief. "De trainer is elke dag met iedereen bezig. Hij wil iedereen graag verbeteren. Hij praat met ons over wat goed is en wat niet."