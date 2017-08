"Ajax heeft buitengewone spelers, maar wij zijn door"

Eerlijkheid gebiedt toch te zeggen dat OGC Nice op woensdagavond veel beter voor de dag kwam tegen Ajax dan gedurende de thuiswedstrijd van de Fransen tegen de Amsterdammers. Oefenmeester Lucien Favre rept dan ook van een geweldige prestatie van zijn ploeg tegen een 'buitengewoon' Ajax.



Op de website van Nice vertelt Favre: "We hadden het zwaar. Na de 1-0 gingen we achterover leunen, we dachten dat we er al waren. Dat kwam ons duur te staan. Zodra je ruimtes weggeeft, worden ze heel erg gevaarlijk omdat ze in tactisch, fysiek en technisch opzicht erg sterk zijn. Ze hebben buitengewoon goede spelers, maar wij zijn door."



De coach gaat verder: "Dit is fantastisch. Zeker na de heenwedstrijd, waarna veel mensen zeiden dat het lastig zou worden om ons nog te kwalificeren. Al hebben we nog veel werk te verrichten, want het had vanavond ook heel anders kunnen uitpakken. We kunnen goed verdedigen, maar we gaven na de 1-0 te veel ruimtes weg. Dat is een grote fout tegen een ploeg als Ajax. Tegen teams in deze competitie mag je geen centimeter weggeven."