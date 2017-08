Mourinho: ik vind Neymar helemaal niet zo duur

De duurste transfer ter wereld staat nu nog op naam van Manchester United, dat 105 miljoen euro neertelde voor de Franse middenvelder Paul Pogba. Binnenkort wordt het record echter verbroken door Paris Saint-Germain, dat liefst 222 miljoen euro betaalt voor Neymar. Duur? Oefenmeester José Mourinho vindt van niet.



In gesprek met het dagblad Marca zegt de markante Portugees: "Toen wij Pogba binnenhaalden zei ik al: dit is helemaal geen dure transfer. Zo'n voetballer wordt pas duur als je veel geld voor hem betaalt, maar hij zijn niveau niet bereikt. Neymar heeft ongelooflijk veel kwaliteiten, dus ik denk niet dat Paris Saint-Germain te veel betaalt voor hem."



The Special One gaat verder: "Neymar is een van de beste spelers ter wereld en bovendien brengt hij ongelooflijk veel commercie binnen, waardoor ze straks ook heel veel aan hem verdienen. Ik wil niet zeggen dat de transfergekte niet voor problemen zorgt, want dat is wel het geval ... want waar houdt het precies op?"