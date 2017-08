'Opstelling PSV: Cocu slachtoffert spelers'

PSV speelde behoorlijk slecht in zijn eerste serieuze wedstrijd van het seizoen, het thuisduel in de Europa League tegen het Kroatische NK Osijek. Op donderdagavond is het tijd voor de return en het lijkt erop dat het roer helemaal omgaat bij de Eindhovenaren. Het treurige spel van PSV eist zo zijn slachtoffers.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt oefenmeester Phillip Cocu: "Wij gaan ons plaatsen, maar het kan zijn dat we daarbij geduld nodig hebben. Vorige week was het op een aantal punten niet goed en hebben we veel te weinig uit ons balbezit gehaald. Wij zijn de favoriet en de tegenstander speelt een van de grootste wedstrijden in het bestaan van de club. Vorige week gingen ze met overtuiging de wedstrijd in en die benadering moeten wij ook hebben."



PSV begint vermoedelijk met Hirving Lozano op linksvoor en Jürgen Locadia in de spits, wat betekent dat Luuk de Jong op de bank zit. Davy Pröpper keert terug op het middenveld en dat gaat ten koste van Bart Ramselaar. Verder ruimt Cocu vermoedelijk een basisplek in voor aanwinst Derrick Luckassen.



Verwachte opstelling PSV: Zoet; Arias, Luckassen, Isimat-Mirin, Brenet; Hendrix, Pröpper, Van Ginkel; Bergwijn, Locadia, Lozano.