Keizer heeft transferboodschap voor Overmars

Ajax heeft zich vooralsnog nog niet echt geroerd op de transfermarkt. Ja, de Amsterdammers haalden spelers als Klaas-Jan Huntelaar, Benjamin van Leer en Kostas Lamprou, maar haalden vele malen meer euro's binnen. Oefenmeester Marcel Keizer zegt nu in gesprek met De Telegraaf dat hij in ieder geval nog een verdediger aan zijn selectie wil toevoegen.



De Eredivisie-topclub uit onze hoofdstad lijkt op die manier te vervallen in oude fouten. In het afgelopen seizoen ging het immers ook pas lopen na de komst van Hakim Ziyech, die pas na de uitschakeling in de Champions League tegen FK Rostov gehaald werd. Datzelfde gebeurde op woensdagavond, toen Ajax met 2-2 gelijkspeelde tegen OGC Nice, waardoor de ploeg er weer uit ligt.



Keizer vertelt nu: "We hebben nog een smalle groep. Vooral verdedigend mag er nog wat bij." De coach denkt niet dat er nog spelers vertrekken. "Nee, ik denk niet dat er nog spelers weggaan. Zij willen zich bij Ajax verder ontwikkelen." De Amsterdammers raakten in een eerder stadium spelers als Kenny Tete (Olympique Lyon) en Jaïro Riedewald (Crystal Palace) kwijt.