Dit is wat de Franse media schrijven over Ajax

Lang leek het er op woensdagavond op dat Ajax de vierde ronde van de Champions League zou halen. De Amsterdammers begonnen weliswaar slecht aan hun duel tegen OGC Nice, maar kwamen in de tweede helft bovendrijven. Na de 2-1 van Davinson Sánchez zakte het echter in en kwam Vincent Marcel met de bevrijdende gelijkmaker voor de Fransen ...



De krant L'Équipe rept van een knappe prestatie van het elftal van oefenmeester Lucien Favre, maar staat ook uitgebreid stil bij Ajax. Allereerst wordt de hommage aan het adres van Abdelhak Nouri besproken: de Fransen nemen het woord 'kippenvel' in de mond en delen een groot compliment uit aan de supporters van de Amsterdammers. Verder krijgt Donny van de Beek een eervolle vermelding, maar stelt het medium wel dat het niveau van de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon in de Europa League van het afgelopen seizoen maar eventjes benaderd werd door Ajax.



France Football wijst het moment van de ommekeer aan in de wedstrijd: de wissel van de 'sprankelende' Justin Kluivert. De jonge Ajacied is dan ook degene die het hoogste cijfer krijgt van het blad, een 7. Bij Nice verdienen onder meer Alassane Pléa en Jean Seri diezelfde beoordeling.