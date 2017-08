Van de Beek emotioneel: "Vond het moeilijk om te spelen"

Voor de tweede week op rij wist Donny van de Beek te scoren voor Ajax, toch was het niet voldoende om Nice aan de kant te zetten. De jongeling was na afloop emotioneel, vooral door de opening van de avond.



Het eerbetoon voor Abdelhak Nouri viel hem zwaar. "Ik vond het moeilijk om te spelen", gaf hij toe tegenover Ziggo Sport. "Het was heerlijk geweest als we de volgende ronde hadden bereikt. Dat had misschien een 'boost' gegeven na al het verdriet van de afgelopen tijd. Nu moeten we opnieuw een klap te verwerken."



"Stom hoe we dit hebben weggegeven. Het was niet nodig. We staan met 2-1 voor en hadden de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Maar dan laten we de tegenstander te veel voetballen. En die heeft dan wel de kwaliteit om het af te maken.''