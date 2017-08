Sierd de Vos maakt Twitter gek met uitspraak: "Aan de pillen?"

Ajax - OGC Nice is niet te zien op FOX Sports, en dus schakelen veel kijkers over naar ZIGGO Sports. Daar zorgt de geliefde Sierd de Vos voor het commentaar, en dat staat garant voor bijzondere uitspraken.



Zonet deed De Vos er één die de kijkers traanogen bezorgde. Over Nice-verdediger Dante: "Hij heeft de snelheid van zijn tante!"





Nieuw dieptepunt Sierd de Vos: 'Dante heeft de snelheid van zijn tante.' #ajanic — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) 2 augustus 2017

"Dante. Die de snelheid heeft van zijn tante."



HIJ ZEI HET ECHT!#ajanic — Svennus J. Max (@SvensTweet) 2 augustus 2017

